Поклонскую отправят на острова в Африке

Кандидатура Натальи Поклонской рассматривается на должность посла России в республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса (Западная Африка).

Вопрос об одобрении кандидатуры Поклонской в ближайшее время может рассмотреть международный комитет парламента, пишет РБК со ссылкой на источники в Госдуме.

Поклонскую из-за ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма, от которого она избрана, ранее рассказывал изданию источник, близкий к Кремлю, и подтверждал собеседник в Госдуме.

Однако с депутатом консультировались относительно ее дальнейшего трудоустройства, и работа на дипломатическом поприще была пожеланием самой Поклонской.

Республика Кабо-Верде (или республика Зеленого Мыса) — небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Бывшая колония Португалии, получившая независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса — это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек. Главная статья доходов страны — туризм.