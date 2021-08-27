НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Состав жюри «Голоса 60+» полностью обновился

Источник:
Sibnet.ru
299 0
Фото: © кадр из видео Первого канала

Кресла наставников команд в новом сезоне вокального проекта «Голос 60+» займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов, сообщила пресс-служба Первого канала. Все они впервые будут судить артистов в проекте.

В слепых прослушиваниях примут участие вокалисты старшего поколения, самому возрастному из которых 96 лет. На сцену «Голос 60+» поднимутся исполнители из разных уголков России, из стран бывшего СССР и из-за рубежа. Всего в шоу будет представлено более 40 регионов и городов.

В четвертом сезоне «Голоса» конкуренция развернется между профессиональными музыкантами и людьми, чей род занятий не связан с музыкой. Среди участников четвертого сезона строитель, востоковед, инженер-конструктор, пилот, охотовед, косметолог, бывший солист балета, горный инженер, педагоги, научные сотрудники, ветераны вооруженных сил и даже Дед Мороз.

Четвертый сезон «Голоса 60+» стартует 3 сентября в 21.30 на Первом канале. Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе зрительского голосования определится победитель сезона.

Еще по теме
Появились подробности шоу «Звезды в Африке» с Бузовой и Галустяном
Объявлен состав жюри в шоу «Ты супер!» на НТВ
Сериал в формате YouTube-блога «#Яжотец» с Куценко выйдет на ТНТ
Объявлен победитель второго сезона шоу «Dance революция»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтай и Байкал попали в десятку курортов с экстремальными маршрутами
Стартовал монтаж основания кровли арены нового ЛДС
Бурятия подарит квартиру чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову
Водитель «Жигулей» спровоцировал аварию из четырех машин в Хакасии
Самое популярное
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть
Эксперты объяснили, зачем талибы подводят глаза
Обсуждение (0)
Картина дня
Теракты в кабульском аэропорту унесли жизни более 100 человек
Байден пообещал покарать террористов за взрывы в Кабуле
Поклонскую отправят на острова в Африке
Минздрав зарегистрировал вакцину «Эпиваккорона-Н»
Топ комментариев

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....
Sibnet.Ru