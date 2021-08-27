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Новосибирцы перестали обниматься и жать руки из-за COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудники новосибирских компаний признались, что многие из-за пандемии коронавируса перестали обниматься и пожимать друг другу руки, некоторые и вовсе отказались от очных встреч.

Изменения в поведении сотрудников во время пандемии изучили аналитики HH.ru в рамках соцопроса. Более половины респондентов ответили, что у них ничего не поменялось.

«Каждый десятый отметил, что из-за пандемии сотрудники на работе перестали пожимать руки друг другу (12%), еще 14% обратили внимание на то, что на работе теперь не принято обниматься, а еще 16% жителей Новосибирской области заявили о том, что в их компании отказались от очных встреч», – говорится в сообщении.

Чаще всего воздерживаться от рукопожатий стали специалисты производственной и строительной сфер, а также юристы. Реже обниматься на работе стали сотрудники банков.

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