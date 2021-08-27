Пациенты и персонал эвакуировались из-за пожара в больнице Бердска

Электрощиток загорелся в больнице Бердска, пациенты и персонал самостоятельно эвакуировались, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В 08.21 в пятницу поступило сообщение от очевидца о незначительном задымлении на первом этаже в отделении поликлиники Бердской центральной городской больницы. Из окон первого этажа здания шел дым.

В ходе разведки установлено, что горел электрощиток в подвальном посещении на площади 1 квадратный метр. Через 11 минут после прибытия сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение.

По оперативной информации из здания медицинского учреждения самостоятельно эвакуировались 250 человек, пострадавших нет.