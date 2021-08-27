Российский суд наказал Facebook, Twitter и WhatsApp

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 миллионов рублей за отказ мессенджера локализовать данные россиян на территории РФ, сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении WhatsApp LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда.

Twitter и Facebook в четверг оштрафовали на 17 и 15 млн рублей. Они уже получали штрафы по 4 миллиона рублей за отказ переносить в Россию серверы с данными российских пользователей в феврале 2020 года.

Компания Google 29 июля была оштрафована на 3 миллиона рублей по данной статье. Она предусматривает штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей, а за повторное нарушение — до 18 миллионов рублей.

В конце мая нынешнего года Роскомнадзор обязал иностранные сервисы локализовать базы данных до 1 июля. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в России.