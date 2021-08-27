Выплаты пенсионерам 10 тысяч рублей начнутся в начале сентября

Более 30 миллионов россиян, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей в конце следующей недели, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Те же граждане, которые получают пенсию с помощью доставки на дом, с помощью сотрудников "Почты России", это 12,7 миллиона человек, они будут получать единовременную выплату начиная с 3 сентября, одновременно вместе с выплатой соответствующей пенсии», — приводит ТАСС слова Котякова.

Глава Минтруда подчеркнул, что пенсионерам не потребуется предоставлять какие-либо документы, «то есть собирать справки, заполнять заявления, все необходимые данные для перечисления средств на сегодняшний день есть в распоряжении Пенсионного фонда».

Президент РФ Владимир Путин предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тысяч рублей) и военнослужащим (по 15 тысяч рублей в среднем).