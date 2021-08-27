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Томские блогеры сняли фильм о Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томичи Артем Дроздов и Александр Шапошников сняли двухсерийный фильм о Новосибирске, где показали историческую застройку и трудности движения для пешеходов.

Фильм из двух серий опубликован на Youtube-канале Movie Makers. Томичи прогулялись по центру города, нашли старинные здания и необычные места.

Во второй серии фильма блогеры пытаются попасть на Михайловскую набережную. Для этого они поехали из центра на Речной вокзал на трамвае №13.


«Здесь, конечно, максимально мерзко. Хочется отсюда скорее уйти», – так они отозвались об остановке на улице Восход и окрестностях Речного вокзала. Блогеров удивило, как сложно попасть на набережную – для этого нужно пройти через ТЦ «Река».

В целом томичи оценили Новосибирск положительно. Вторая часть фильма называется «Новосибирск оказался интереснее, чем кажется».

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Новосибирск #Город #История #Искусство
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