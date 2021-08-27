«Мангазея Золото» вложит $250 млн в месторождение в Забайкалье

«Мангазея Золото» (группа Mangazeya Mining) планирует инвестировать более $250 миллионов в освоение Итакинского золоторудного месторождения в в Забайкальском крае. По предварительным подсчетам компании, рентабельные к отработке запасы месторождения составляют около 60 тонн золота, сообщает пресс-служба компании.

«Мангазея Золото» ведет работы на двух участках месторождения — Малеевском и Сурьмяной горке. В 2021 году на Малеевском участке завершаются технологические испытания и оценка запасов. По участку ожидается прирост около 40 тонн ресурсов золота и 30–35 тонн запасов рентабельных к отработке.

Подсчет запасов по Сурьмяной горке планируется закончить к середине 2022 года. Планируемый прирост рентабельных к отработке запасов составляет 30 тонн золота. К разработке месторождения планируется приступить в 2026–2027 году.