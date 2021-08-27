Пять человек погибли перевернувшемся автомобиле в Туве

Toyota Estima перевернулась недалеко от города Чадан в Туве, пять человек погибли, сообщает МВД по региону.

В четверг в 17.28 на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты, в 20 километрах от города Чадан, в результате опрокидывания машины Toyota Estima погибли пять человек – водитель и четыре пассажира.

Для установления обстоятельств произошедшего на место ДТП направлена следственно-оперативная группа МВД по Республике Тыва.

«Очевидно, что недостаточно мер, принимаемых по строительству и ремонту дорог, профилактической работы и мероприятий по пропаганде среди населения соблюдения правил дорожного движения. Обстановка с безопасностью на дорогах остается сложной», — написал в соцсетях врио Республики Тыва Владислав Ховалыг.