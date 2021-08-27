НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Минздрав зарегистрировал вакцину «Эпиваккорона-Н»

Источник:
ТАСС
500 0
Фото: © Sibnet.ru

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса «Эпиваккорона-Н», разработанной новосибирским центром «Вектор», следует из документов ведомства.

«"Эпиваккорона-Н" — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года», — приводит ТАСС содержание соответствующего документа Минздрава.

Согласно инструкции к препарату, вакцина стимулирует выработку иммунного ответа в отношении коронавирусной инфекции после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. "

«Вакцины вводят двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 дня в дозе 0,5 мл, в верхнюю часть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы», — говорится в тексте. Препарат показан к применению у взрослых от 18 до 60 лет.

При этом противопоказаниями могут быть гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущие введения вакцины, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от более ранней «Эпиваккороны». По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства. «Эпиваккорона-Н» будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV.

Еще по теме
Новосибирцы перестали обниматься и жать руки из-за COVID
Россия обновила антирекорд суточной смертности от COVID
Беременных в Иркутской области начали прививать от COVID
Инфекционист рассказал о влиянии алкоголя на течение COVID
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтай и Байкал попали в десятку курортов с экстремальными маршрутами
Стартовал монтаж основания кровли арены нового ЛДС
Бурятия подарит квартиру чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову
Водитель «Жигулей» спровоцировал аварию из четырех машин в Хакасии
Самое популярное
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть
Эксперты объяснили, зачем талибы подводят глаза
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
26
Путин объявил национальную идею России
24
Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре
20
Путин подписал указ о разовой выплате пенсионерам
Sibnet.Ru