Минздрав зарегистрировал вакцину «Эпиваккорона-Н»

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение вакцине против коронавируса «Эпиваккорона-Н», разработанной новосибирским центром «Вектор», следует из документов ведомства.

«"Эпиваккорона-Н" — вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации - 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения - 1 января 2022 года», — приводит ТАСС содержание соответствующего документа Минздрава.

Согласно инструкции к препарату, вакцина стимулирует выработку иммунного ответа в отношении коронавирусной инфекции после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. "

«Вакцины вводят двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 дня в дозе 0,5 мл, в верхнюю часть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы», — говорится в тексте. Препарат показан к применению у взрослых от 18 до 60 лет.

При этом противопоказаниями могут быть гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущие введения вакцины, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий «Эпиваккороны-Н» от более ранней «Эпиваккороны». По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства. «Эпиваккорона-Н» будет зарегистрирована под брендом Aurora-CoV.