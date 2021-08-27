Новосибирец впервые завоевал медаль Паралимпийских игр

Серебро на XVI Паралимпийских летних играх завоевал сегодня в финале на шпагах новосибирский спортсмен Максим Шабуров – он уступил британцу Пирсу Гиливеру со счетом 9:15, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

«Максим давно занимает лидирующее место в сборной страны, является призером и победителем чемпионатов Европы и мира как в командном, так и в личном первенстве. Это первая для нашей Новосибирской области за историю Паралимпийских игр медаль. То внимание, которое область уделяет развитию адаптивных дисциплин, адаптивных видов спорта, дает свои результаты», — сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Заслуженный мастер спорта России Максим Шабуров представляет спорт лиц с ПОДА (поражение опроно-двигательного аппарата), выступает в группе дисциплин «фехтование». Владеет всеми тремя видами оружия – саблей, шпагой и рапирой.

Четырехкратный чемпион мира, многократный победитель и призер Кубка мира, четырехкратный чемпион Европы. Воспитанник заслуженного тренера России Мурата Конурбаева. На Паралимпийских играх выступил в двух индивидуальных дисциплинах (сабля, шпага), впереди выступление в командном турнире шпажистов.