Малыш попал под косилку трактора и умер в Новосибирской области

Тракторист косил траву и задел трехлетнего ребенка на обочине дороги в Карасуке, малыш умер, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что в четверг вечером мужчина на тракторе косил траву на обочине дороги в Карасуке Новосибирской области. Косилка задела трехлетнего ребенка и он погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав ребенка и профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также трудового законодательства (соблюдение правил техники безопасности при проведении работ) в муниципальном учреждении «Управление муниципальным имуществом», где осуществлял трудовую деятельность работник.