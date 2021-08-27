Малыш попал под косилку трактора и умер в Новосибирской области

Тракторист косил траву и задел трехлетнего ребенка на обочине дороги в Карасуке, малыш умер, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
Предварительно установлено, что в четверг вечером мужчина на тракторе косил траву на обочине дороги в Карасуке Новосибирской области. Косилка задела трехлетнего ребенка и он погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Прокуратура организовала проверку исполнения
законодательства о защите прав ребенка и профилактике правонарушений
несовершеннолетних, а также трудового законодательства (соблюдение правил
техники безопасности при проведении работ) в муниципальном учреждении «Управление
муниципальным имуществом», где осуществлял трудовую деятельность
работник.
gtk87Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...
correctorПотому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..
correctorНациональная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??
VALGOR"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....