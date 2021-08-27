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Малыш попал под косилку трактора и умер в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тракторист косил траву и задел трехлетнего ребенка на обочине дороги в Карасуке, малыш умер, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что в четверг вечером мужчина на тракторе косил траву на обочине дороги в Карасуке Новосибирской области. Косилка задела трехлетнего ребенка и он погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав ребенка и профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также трудового законодательства (соблюдение правил техники безопасности при проведении работ) в муниципальном учреждении «Управление муниципальным имуществом», где осуществлял трудовую деятельность работник.  




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Топ комментариев

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

corrector

Потому что русский и математика есть и есть, а историю Вы там наверху 10 раз за век переписываете..

corrector

Национальная идея - семья ? Серьезно ? В стане где семья = нищета ??

VALGOR

"Главное в следственных действиях - это не выйти на самих себя"....
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