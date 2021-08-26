ПФР рассказал о порядке получения пенсионерами 10 тысяч рублей

Пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей в сентябре на основании имеющихся у Пенсионного фонда России (ПФР) данных в беззаявительном порядке, сообщает Пенсионный фонд России.

«Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий», — говорится в сообщении организации.

В публикации отмечается, что выплата не учитывается при определении права на получение других мер социальной поддержки, и из нее не производятся взыскания по исполнительным документам.

Указом президента России Владимира Путина установлено, что получателями этой социальной поддержки станут пенсионеры, постоянно проживающие на территории РФ и по состоянию на 31 августа 2021 года являющиеся получателями пенсий, выплату которых осуществляет Пенсионный фонд. Если человек получает одновременно две пенсии, одну из которых выплачивает ПФР, то единовременная денежная выплата также будет осуществлена фондом, уточняется на сайте ПФР.

Президент России Владимир Путин 22 августа предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны, в том числе работающим и военным, по 10 тысяч рублей. В среду президент подписал два указа об этой единовременной выплате.