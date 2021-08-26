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Россия обновила антирекорд суточной смертности от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа

Оперативный штаб зафиксировал за прошедшие сутки в России смерти 820 пациентов с COVID-19 — это максимум за пандемию. Предыдущий антирекорд фиксировали 14 августа.

Самые высокие показатели в Москве (54), Санкт-Петербурге (38) и Краснодарском крае (34). За все время жертвами коронавируса в стране стали 179 243 больных.

Число новых случаев составило 19 630 (днем ранее было 19 536), темп прироста — 0,29%. У 7,4% нет симптомов. Выписался 19 661 человек.

Инфицированных выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1712, Санкт-Петербурге — 1301, Подмосковье — 726; меньше всего — в Ненецком автономном округе (13) и на Чукотке (14).

Всего в России заразились коронавирусом 6 824 540 человек, 6 092 818 вылечились.

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