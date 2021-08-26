Часы отсчета до ЧМ по волейболу появились в Новосибирске

Часы обратного отсчета до Чемпионата мира по волейболу 2022 года запустили в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Будем стараться, чтобы праздник волейбола прошел в нашем городе на самом высоком уровне, и в первую очередь при подготовке будет уделяться внимание обеспечению безопасности», – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.



Часы обратного отсчета установлены на Михайловской набережной города Новосибирска, в непосредственной близости от центрального спуска на набережную.



Ряд матчей первого этапа Чемпионата мира по волейболу-2022 пройдет в Новосибирске с 27 по 29 августа 2022 года. В городе сыграют четыре национальные сборные, которые будут определены во время жеребьевки в Москве 30 сентября.

