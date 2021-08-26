Самая сексуальная бегунья приостановила карьеру

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная самой сексуальной спортсменкой мира, заявила, что берет паузу в профессиональной карьере.

«Сезон 2021 завершен. Не буду врать, меня не устроили результаты этого года. <…> Сейчас мне нужно взять паузу, чтобы вернуться свежей и готовой к покорению новых высот», — написала Шмидт в Instagram.

Она отметила, что в этом году перенесла коронавирус и разрыв связок, но работала усерднее, чем когда-либо.

Шмидт входила в состав сборной Германии на смешанную и женскую эстафету на Олимпиаде в Токио, но оба раза оставалась в запасе и не выходила на старты.

В 2017 году бегунья завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4x400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019 году спортсменка стала бронзовым призёром в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

В 2017 году издание Busted Coverage признало девушку самой сексуальной спортсменкой мира. С тех пор этот титул при описании Шмидт используют постоянно.