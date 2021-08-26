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ГИБДД разрешила спор, можно ли снимать инспекторов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Водители могут снимать инспекторов во время исполнения их обязанностей на камеру, запретов на это в российском законодательстве нет, сообщила ГИБДД

«В части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — объяснили в ГИБДД.

Но в некоторых случаях видеосъемка попадает под запрет. Такие ограничения возможны во время проведения охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении.

Также прекратить съемку полицейские вправе потребовать в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций. «Например, если водитель снимает на телефон место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съемку», — пояснили в ведомстве.

Что касается самих инспекторов, то им разрешается вести съемку не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный смартфон. Но сотрудник ГИБДД изначально должен предупредить об этом автомобилиста.

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