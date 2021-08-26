Чиновницу в Иркутске задержали из-за травмы ребенка в сквере «Россия»

Металлическая конструкция упала на ребенка в сквере «Россия» в Иркутске, по уголовному делу задержана представитель городской администрации, сообщило СУ СКР по Иркутской области в четверг.
Во вторник в сквере «Россия» в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на четырехлетнюю девочку упала металлическая конструкция в виде шара. Малышка получила черепно-мозговую травму и потеряла много крови.
Следователи установили, металлическая конструкция была установлена в 2016 году и не была закреплена должным образом. Было возбуждено дело о халатности.
Было установлено, что начальник отдела благоустройства администрации города должна была уведомить МКУ «Городская среда» о дальнейшем обслуживании территории сквера, но не сделала этого.
Подозреваемая задержана, ее допрашивают следователи. Чиновнице грозит до пяти лет колонии.