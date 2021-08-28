Шоу «Новые танцы» стартует на канале ТНТ с баттлов

Шоу «Новые танцы» стартует на канале ТНТ в субботу, 28 августа. Зрители увидят первые баттлы и новых героев, сообщила пресс-служба телеканала.

В первом выпуске судить участников будут Мигель, Иван Дорн и Сергей Лазарев. В последующих выпусках судейские кресла будут занимать также Егор Крид, Даня Милохин, Ёлка, Лена Темникова, Клава Кока, Анна Седокова, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова и другие.

Зрителей ждут непредсказуемые и эмоциональные форматы баттлов. Например, уже в первом выпуске Сергей Лазарев не сможет сдержать слез после одного из командных выступлений.

К ведущей Ляйсян Утяшевой присоединится Ульяна Пылаева, которая поближе познакомит участников шоу со зрителями.

Всего кастинг на «Новые танцы» прошли почти 400 человек, которые выступят в четырех категориях: соло, дети, дуэты и команды. Они будут бороться за многомиллионный приз в танцевальном турнире на выбывание.