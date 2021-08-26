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Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд России готовит изменения в правила предоставления социальных выплат на детей от трех до семи лет, а также вставшим на учет в ранние сроки беременным женщинам и одиноким родителям, сообщила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Изменения затронут квоты на автотранспорт. Сейчас семьи с двумя автомобилями не могут рассчитывать на выплаты (кроме случаев, когда речь идет о многодетных семьях, семьях с инвалидами, а также если машина была получена благодаря мерам соцподдержки, в данном случае отказывают тем, у кого их три и больше), при этом при рассмотрении заявок учитываются транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом.

По новым правилам при решении о выплатах такие автомобили учитываться не будут. Поправки внесут до конца этого года, приводят «Известия» слова Баталиной.

Порядок назначения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях правительство утвердило в марте, они составляют 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. Ранее пособие назначали в размере 50% от регионального прожиточного минимума ребенка.

По скорректированным правилам, если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 70 или 100%. Кроме того, оно полагается и на детей, находящихся в семье под опекой.

Размер выплат для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, воспитывающих детей в возрасте от восьми до 17 лет, составляет половину регионального прожиточного минимума.

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