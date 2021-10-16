Какой смартфон выбрать подростку?

Дети отличаются не очень бережным обращением с вещами, в том числе с гаджетами. Однако требования к смартфонам у подростков даже выше, чем у многих взрослых. Какую модель выбрать, чтобы школьник был доволен, гаджет выдержал тяжелые условия эксплуатации, а родители не разорились?

Эксперты Роскачества уверены, что смартфон школьника должен отвечать нескольким требованиям: ударопрочность, надежная емкая батарея и приемлемая цена. Для самого же школьника важным требованием может стать качество камеры — большинство ребят активно снимают видео и фото для соцсетей.

Устойчивость к падениям и утоплениям

Активному школьнику разбить смартфон очень легко. Поэтому ребенку нужен гаджет с прочными корпусом и стеклом.

Роскачество провело тесты телефонов на устойчивость к царапинам и барабанный тест для определения прочности при мощных механических воздействиях (ударах и падениях). Также эксперты испытали смартфоны в дождевальной камере и погрузили на полчаса в воду на глубину один метр.

«Практически все модели современных смартфонов подготовлены к падениям. В этом заслуга материала, из которого сделан корпус: высокопрочного авиационного алюминия (так называемые шести- и семитысячные серии, 6ххх и 7ххх), а также монолитного шасси, в котором нагрузка при ударе распределяется равномерно», — объяснил Роскачеству ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, эволюционировало и стекло. Стекла Gorilla Glass, которые не только являются «царапоустойчивыми», но и имеют повышенное сопротивление к ударам, сегодня «выживают» в большинстве ситуаций. И конечно, появилась мощная защита от воды в виде мембран Gore-tex на динамиках и в микрофонах.

Huawei Mate Xs 5G и четыре модели смартфонов Samsung: Galaxy A50, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A70 и Galaxy A80 оказались хрупкими. Они не подойдут для детей.

Противоударный тест успешно прошли смартфоны OnePlus 6, Honor 10 и Blackview BV9500. А от воды, по результатам испытаний Рос качества, оказались лучше защищены Sony Xperia 10 II, Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S8+.

Долгоиграющая батарея

Просмотр роликов, переписки в мессенджерах, игры, съемки видео и фото для соцсетей — все это быстро съедает заряд батареи смартфона. Дети к тому же могут забывать зарядить свой гаджет.

Роскачество провело такой тест качества аккумулятора: отдельно рассматривалось реальное время полной подзарядки через заводское устройство в комплекте со смартфоном, а также время работы устройства после 15-минутной зарядки.

Время, за которое телефон полностью разряжается, измерялось с помощью робота. Он повторяет определенный алгоритм действий, соответствующий типичному взаимодействию пользователя с любимым гаджетом.

#Потребитель Как освободить память смартфона на Android

Это в течение каждого часа: 47 минут в режиме ожидания, 7,5 минуты – действия в интернете, например, просмотр роликов на YouTube, пять снимков с трехсекундным интервалом, 1,15 минуты – навигатор, 2,5 минуты – телефонный разговор, два уведомления. Яркость экрана на смартфоне установлена на 100%.

Лучше других проверку прошли Realme 7 или 8 Pro (128 GB), заряда которых хватило на 38 с половиной часов работы при максимальной яркости экрана или на 46 часов при пониженной яркости. Время зарядки – 45 минут.

Также выделились Xiaomi Poco F3 (128 GB) – 35 часов работы при максимальной яркости, 40 – при пониженной, час на зарядку; OnePlus Nord N10 5G (128 GB), который также работает 35 часов на максимуме и 41,5 часа при пониженной яркости, а заряжается за 60 минут.

Самые недорогие модели

Хотя многие подростки мечтают об iPhone, практичные родители предпочитают приобретать более бюджетные модели. Однако часто модели в доступном ценовом сегменте отличаются неплохим качеством, но не раскручены, и выбрать бюджетный смартфон непросто.

В рейтинге Роскачества практически весь топ недорогих качественных смартфонов составили устройства Xiaomi, также хороший вариант — Realme 8 Pro (лидер по емкости батареи).

Фото: © Роскачество

Лучшая камера

Селфи, видео и фото — школьники стремятся завоевать Tiktok и Instagram, поэтому часто пользуются камерой смартфона.

Эксперты проанализировали характеристики камер. Качество снимков оценивалось после переноса фотографий на компьютер и распечатывания изображений на одном и том же лазерном принтере. Камера каждого смартфона фотографировала в максимально возможном высоком разрешении, в формате JPEG. Съемка велась в автоматическом режиме (если иного не требовали условия конкретного теста), который в том числе регулировал параметры экспозиции, баланса белого и фокус.

Лучшая камера в 2021 году оказалась у Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Из более бюджетных моделей — Xiaomi Mi 11 5G.