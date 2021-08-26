Машина с подростками въехала в дерево под Новосибирском

Подростки на автомобиле врезались в дерево в Искитимском районе Новосибирской области, двое попали в больницу, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

Видео происшествия, содержащее нецензурную лексику, появилось в соцсетях. По данным полиции, ДТП произошло во вторник.

Инспекторы ГИБДД установили, что за рулем ВАЗ был 14-летний подросток. Еще трое несовершеннолетних находились на пассажирских сиденьях.

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, два человека пострадали и попали в больницу.

В соцсетях написали, что машина была угнана, но, по информации МВД, сообщений об угоне не поступало. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.