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Машина с подростками въехала в дерево под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подростки на автомобиле врезались в дерево в Искитимском районе Новосибирской области, двое попали в больницу, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по региону.

Видео происшествия, содержащее нецензурную лексику, появилось в соцсетях. По данным полиции, ДТП произошло во вторник.

Инспекторы ГИБДД установили, что за рулем ВАЗ был 14-летний подросток. Еще трое несовершеннолетних находились на пассажирских сиденьях.

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево, два человека пострадали и попали в больницу.

В соцсетях написали, что машина была угнана, но, по информации МВД, сообщений об угоне не поступало. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.

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Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

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