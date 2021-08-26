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Google сравнил кумиров 2006 и 2021 годов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Google

Сервис Google Trends, который показывает самые быстрорастущие запросы пользователей, сравнил то, что люди искали в поисковике в 2006 году, с сегодняшними трендами.

Главными кумирами 2006 года были Сергей Рычанков (актер из сериала «Сволочи»), Павел Воля и американский оскороносный актер Эдвард Нортан. В 2021 году они сменились на рэпера Моргенштерна, режиссера Зака Снайдера и актрису Ирину Купченко.

Героями в музыкальной сфере в 2006 году были американский коллектив The Pussycat Dolls, а в 2021 году самое большое число запросов в поисковой строке Google у песни «Горький вкус» Султана Лугачева.

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