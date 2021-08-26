Синхронистка Шишкина вспомнила о поцелуе c Путиным

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как поцеловала президента России Владимира Путина.

«Это были олимпийские проводы в Кремле. Еще в 2012 году. Я тогда была новичком команды, мне было 23 года. Пребывала в полнейшей эйфории — Кремль, команда, все такое торжественное, золотой зал. Эмоции били через край! И как раз нас провожал Владимир Владимирович.

Кто-то из толпы крикнул: "Поцелуйте президента в щеку!" А я как раз рядом оказалась. И я без задней мысли, не спрашивая у него, просто взяла и поцеловала его. Естественно, это сфотографировали и растиражировали все газеты. Единственное, что могу сказать: у него очень нежная кожа», — сказала Шишкина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Шишкина — трехкратная олимпийская чемпионка в групповых выступлениях. Она брала золото в Токио, Рио и Лондоне. После Олимпиады-2020 синхронистка объявила о завершении спортивной карьеры.