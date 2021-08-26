НАВЕРХ

Синхронистка Шишкина вспомнила о поцелуе c Путиным

Источник:
Sibnet.ru
393 1
Фото: © instagram.com/allashishkina_rusallo4ka

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как поцеловала президента России Владимира Путина.

«Это были олимпийские проводы в Кремле. Еще в 2012 году. Я тогда была новичком команды, мне было 23 года. Пребывала в полнейшей эйфории — Кремль, команда, все такое торжественное, золотой зал. Эмоции били через край! И как раз нас провожал Владимир Владимирович.

Кто-то из толпы крикнул: "Поцелуйте президента в щеку!" А я как раз рядом оказалась. И я без задней мысли, не спрашивая у него, просто взяла и поцеловала его. Естественно, это сфотографировали и растиражировали все газеты. Единственное, что могу сказать: у него очень нежная кожа», — сказала Шишкина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Шишкина — трехкратная олимпийская чемпионка в групповых выступлениях. Она брала золото в Токио, Рио и Лондоне. После Олимпиады-2020 синхронистка объявила о завершении спортивной карьеры.

Еще по теме
Часы отсчета до ЧМ по волейболу появились в Новосибирске
Самая сексуальная бегунья приостановила карьеру
Олимпийский чемпион Рылов рассказал о зарплате пловца
Судейство российских гимнасток на Олимпиаде признали объективным
смотреть все
Спорт #Летние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины
22.08.2021 21:04
info.sibnet.ru
Теннисистке Весниной подарили квартиру в Сочи
17.08.2021 17:58
info.sibnet.ru
Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика
17.08.2021 12:25
info.sibnet.ru
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
12.08.2021 09:38
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия обновила антирекорд суточной смертности от COVID
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
Синхронистка Шишкина вспомнила о поцелуе c Путиным
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
26
Путин объявил национальную идею России
24
Меркель попросила Путина освободить Навального
Sibnet.Ru