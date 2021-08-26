НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский фрегат разнесли ракетами. ВИДЕО

Источник:
РИА Новости
455 1

Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry.

По списанному кораблю 15 августа нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48, приводит РИА Новости сообщение ВМС США. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.

Sink Exercise (SINKEX) — это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень.

Еще по теме
Рекорд АрМИ-2021 по вождению БМП установила команда России в Сибири
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
Бронеавтомобили «Линза» впервые военные покажут в Новосибирске
Иностранные разведчики прошли первое испытание в новосибирском лесу
смотреть все
Оборона #Армия #Оружие #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Часы отсчета до ЧМ по волейболу появились в Новосибирске
Чиновницу в Иркутске задержали из-за травмы ребенка в сквере «Россия»
Беременных в Иркутской области начали прививать от COVID
Машина с подростками въехала в дерево под Новосибирском
Самое популярное
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Интимные снимки пользователей фоторедактора попали в Сеть
МИД России объяснил новые санкции США
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия обновила антирекорд суточной смертности от COVID
Стали известны детали эвакуации россиян из Афганистана
Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
Синхронистка Шишкина вспомнила о поцелуе c Путиным
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
Sibnet.Ru