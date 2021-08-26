Американский фрегат разнесли ракетами. ВИДЕО

Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry.

По списанному кораблю 15 августа нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48, приводит РИА Новости сообщение ВМС США. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.

Sink Exercise (SINKEX) — это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень.