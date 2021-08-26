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Талибам достались тысячи единиц американской боевой техники

Источник:
РИА Новости
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Фото: US gov

Движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) получило несколько сотням бронетранспортеров, миллионам единиц стрелкового оружия и почти миллиарду боеприпасов, сообщил президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

«Больше всего внушает опасение, что талибы с приходом или захватом власти в Афганистане получили в свои руки сотни единиц высококлассной боевой техники российского, советского, американского, немецкого производства и многих других. Мы уже с уверенностью можем сказать, и это подтверждается нашими зарубежными коллегами, что у талибов есть порядка миллиона единиц стрелкового оружия, а к ним что-то около миллиарда боеприпасов», — сказал РИА Новости Жданов.

По его словам, почти вся техника афганской армии теперь принадлежит талибам — порядка 600 бронетранспортеров и более 8 тысяч военных внедорожников и бронированных автомобилей.

«Известно также, что талибы взяли себе оставшиеся с советских времен около сотни советских вертолетов Ми-17 и Ми-24. Если говорить о зарубежной авиации, то они теперь имеют несколько десятков ударных вертолетов типа MD 500 Defender, несколько транспортных самолетов Hercules и 16 вертолетов Black Hawk», — уточнил Жданов.

В начале августа талибы начали масштабное наступление на правительственные силы в Афганистане. 15 августа они вошли в Кабул столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа они заявили, что война в Афганистане окончена.

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