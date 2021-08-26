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Инфекционист рассказал о влиянии алкоголя на течение COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Употребление алкоголя может сделать течение коронавируса более тяжелым, сообщил инфекционист, главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«При COVID-19 разброс дозы "между терапевтической и токсической" очень мал», – цитирует инфекциониста пресс-служба организации.

По словам врача, при метаболизме этанола в организме возникает уксусный альдегид, а затем уксусная кислота. Именно альдегид создает «похмельный синдром».

«При COVID-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также вызывая достаточно мощный процесс тромбообразования. Соответственно, употребление алкоголя может усилить этот процесс и утяжелить течение болезни, вплоть до образования тромбов, ведущих к фатальному результату», – предупредил врач.

Кроме того, практически все среднетяжелые и тяжелые формы COVID-19 сопровождаются поражением печени. От алкоголя она также страдает, поэтому его употребление усилит уже имеющееся при COVID-19 поражение печени.

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