Spotify составил рейтинг песен лета

Песня «Я в моменте» Джарахова и Markul стала главным хитом лета в России, такие данные приводит аудиосервис Spotify по итогам числа прослушиваний.

Кроме трека «Я в моменте» самыми популярными песнями на Spotify оказались композиции победителя «Евровидения-2021» группы Maneskin: «I Wanna Be Your Slave», «Zitti e buoni» и «Beggin’».

Замыкает пятерку лидеров песня «Cristal & Moet», который Моргенштерн записал совместно с Soda Luv, Blago White, OG Buda и Mayot.

В мировом рейтинге хитов этого лета на первой строчке «good 4 u» Оливии Родриго — с конца мая по 22 августа трек прослушали более 600 млн раз, а певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список.