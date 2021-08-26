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Десятки человек отравились в томском кафе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

СУ СКР по Томской области проверит факт массового отравления в одном из кафе областного центра, по предварительным данным, пострадали 29 человек.

По информации местных СМИ, 29 человек отравились во время празднования двух свадеб в одном кафе – не все из них пили алкоголь, поэтому, вероятнее всего, причиной стала еда. По факту ЧП началась доследственная проверка.

«В рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

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ЧП #Происшествия
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