Десятки человек отравились в томском кафе

СУ СКР по Томской области проверит факт массового отравления в одном из кафе областного центра, по предварительным данным, пострадали 29 человек.

По информации местных СМИ, 29 человек отравились во время празднования двух свадеб в одном кафе – не все из них пили алкоголь, поэтому, вероятнее всего, причиной стала еда. По факту ЧП началась доследственная проверка.

«В рамках проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.