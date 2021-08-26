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Акушер посоветовал планирующим беременность привить всех родных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: freestocks.org freestocks / CC0

Планирующие беременность женщины должны привиться от коронавируса за два месяца до зачатия, кроме того им стоит привить все окружение, сообщил главный акушер-гинеколог Минздрава Новосибирской области Рэм Волков.

«Беременные входят в группу риска по тяжелому течению ковидной инфекции. В еще более высокую группу риска входят беременные женщины, у которых есть другие соматические заболевания», – сказал Волков в программе «Здоровая среда» на «Радио России».

По его словам, правильнее всего вакцинироваться на этапе планирования беременности. Закончить вакцинацию, то есть ввести вторую дозу, необходимо за один-два месяца до предполагаемого начала беременности.

«Второй момент, вакцинироваться нужно будет не только женщине, но и всему окружению, людям, которые планируют в течение года появляться в доме этой семьи. Будут мама, братья, сестры приходить. Которые также будут являться источником инфекции. Нужно задаваться вопросом не только вакцинации самой беременной и ее супруга, но и всего близкого окружения», – подчеркнул Волков.

К негативным последствиям COVID-19, которые могут быть у любого заболевшего, для беременных добавляется увеличение риска преждевременных родов в два раза. Будущих мам приходится родоразрешать до срока, чтобы помочь вылечить угрожающее жизни основное заболевание – ковид. Также возрастает риск рождения мертвого ребенка (на 6-7%) и задержки роста плода.

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