Пистолет Лебедева заменит в полиции пистолет Макарова

Группа компаний «Калашников» заключит с МВД России контракт на поставку пистолета Лебедева компактного (ПЛК) для замены пистолета Макарова (ПМ), сообщает пресс-служба «Калашникова».

«Сейчас заказчиком пистолета Лебедева выступает Министерство внутренних дел, именно там ПЛК должен заменить пистолет Макарова. В настоящее время завершается опытная эксплуатация ПЛК в Министерстве внутренних дел, "Калашников" и МВД готовятся к заключению контракта», — сказали РИА Новости в компании.

Темпы перевооружения сотрудников МВД с ПМ на ПЛК «будет определять заказчик». Всего в силовых структурах России сейчас насчитывается около 100 тысяч «Макаровых». Интерес к ПЛК также проявили Минобороны России.

Кроме того, «Калашников» готов поучаствовать в утилизации старых ПМ, если в этом будут заинтересованы государственные заказчики. Пока этот вопрос не обсуждался.