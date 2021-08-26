Сова-сплюшка наблюдала за стройкой во дворе сотрудника нацпарка «Тункинский», ее накормили и увезли в лес, сообщает пресс-служба нацпарка.

Сотрудник нацпарка заметил на своем дереве птицу, она смирно сидела и внимательно смотрела в сторону строики, которая шла во дворе. Так она просидела неподвижно до самого вечера. На улице начинался дождь, и птица спряталась в кроне черемухи.



Когда дождь прошел, она перебралась с дерева на строику и начала, как прораб, с важным видом и оценивающим взглядом ходить между строиматериалами. Так под ее пристальным взором почти весь вечер строика была под контролем. За что получила в качестве оплаты за охрану материальных ценностеи отборныи кусок свежего домашнего мяса. После сотрудники парка вывезли птицу в ее естественную среду обитания.



Пернатым прорабом оказалась сплюшка – маленькии представитель семеиства совиных. По размеру она редко превышает 20 сантиметров, а весит не более 120 граммов, вот только размах крыльев сплюшки достаточно масштабныи – 50 сантиметров. Это большая редкость увидеть птицу, так как она ведет ночнои образ жизни.