Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП в Новосибирске

Фура Mercedes-Benz Actros и микроавтобус с пассажирами столкнулись в Новосибирске, четыре человека были госпитализированы в больницу, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В 01.50 в четверг на Гусинобродском тракте столкнулись фура Mercedes-Benz Actros и микроавтобус Ford Transit с пассажирами, которые ехали из Кемерова в аэропорт Толмачево.

В автобусе находились десять пассажиров. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не выполнив действие дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes.

Водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

По предварительной информации ГУ МВД по Новосибирской области, за медицинской помощью обратились семь пассажиров, из них четверо госпитализированы.