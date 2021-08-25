Мамаев впервые рассказал о разводе

Футболист «Ростова» Павел Мамаев ни разу не пожалел о решении развестись с женой Аланой, по его словам, в лице экс-супруги он «столкнулся с дьяволом».

Павел и Алана прожили в браке восемь лет, у них есть общая дочь. Пара развелась в апреле. Алана неоднократно обвиняла мужа в изменах.

«Я хотел уйти еще в 2018 году — сказал, что больше не хочу с ней жить. Потом была тюрьма и другие вещи, которые помешали разводу. Меня тревожит то, что человек позволяет себе мерзопакостные вещи в мой адрес», — рассказал Мамаев в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном на канале «Матч ТВ».

По словам футболиста, в лице экс-супруги он «столкнулся с дьяволом». Он рассказал о случае, когда во время поминок по отцу получил СМС со счетом на покупку кремов на 70 тысяч рублей. Футболист признался, что его возмутило то, что Алана занимается шоппингом в подобный день. Также он заявил, что переводил экс-супруге 10 миллионов рублей, чтобы поддержать ее и детей.

Как утверждает Мамаев, его бывшая жена продолжает просить денег, а дочь жалуется на то, что не может купить ничего к школе. При этом, по словам футболиста, бывшая супруга некоторое время снимала апартаменты в центре Москвы за 350 тысяч в месяц.