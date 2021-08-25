Самые дорогие в России «Жигули» продают за 10 млн

Полностью переделанный ВАЗ-2102 1978 года выпуска выставили на продажу в Санкт-Петербурге, хозяин просит за машину 10 миллионов рублей.

Ярко-салатовый ВАЗ-2102 собран на пространственной раме, все панели выполнены из стеклопластика. Машина получила только две двери, которые открываются наверх. Также модель отличает спортивный обвес и большие диски с широкой резиной.

Универсал оснащен 300-сильным 2,0-литровым турбомотором SR20DET от Nissan Silvia. Коробка передач и задняя подвеска также заимствованы от японской модели. Передняя подвеска оригинальная, рулевая рейка от Golf-2, электроусилитель от Lada Priora.

«Машина компактная, легкая в управлении, хорошо идет боком, идеально подойдет для начинающего водителя и для поездок на дачу за рассадой», — отметил продавец. Он готов отдать запчасти и комплект зимней резины.