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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Самые дорогие в России «Жигули» продают за 10 млн

Источник:
Sibnet.ru
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Полностью переделанный ВАЗ-2102 1978 года выпуска выставили на продажу в Санкт-Петербурге, хозяин просит за машину 10 миллионов рублей.

Ярко-салатовый ВАЗ-2102 собран на пространственной раме, все панели выполнены из стеклопластика. Машина получила только две двери, которые открываются наверх. Также модель отличает спортивный обвес и большие диски с широкой резиной.

Универсал оснащен 300-сильным 2,0-литровым турбомотором SR20DET от Nissan Silvia. Коробка передач и задняя подвеска также заимствованы от японской модели. Передняя подвеска оригинальная, рулевая рейка от Golf-2, электроусилитель от Lada Priora.

«Машина компактная, легкая в управлении, хорошо идет боком, идеально подойдет для начинающего водителя и для поездок на дачу за рассадой», — отметил продавец. Он готов отдать запчасти и комплект зимней резины.

Тема: Русские машины
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