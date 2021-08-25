Портал системы электронного голосования адаптировали для слабовидящих

«Ростелеком» выпустил обновленную версию портала федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая полностью адаптирована для слабовидящих людей, сообщает пресс-служба компании.

По данным Росстата, в 2021 году в России насчитывается 11,6 миллиона людей с ограниченными возможностями, поэтому важно, чтобы сервисы дистанционного электронного голосования учитывали их потребности.

«Версией для слабовидящих пользуются и люди, не имеющие сложностей со зрением. Все больше пользователей различных электронных сервисов заходят в интернет со смартфона и для комфортного чтения увеличивают шрифт. Просто потому, что это удобнее. Нам важно обеспечить высокие стандарты качества услуг и их доступность всем гражданам», — отметил главный архитектор ДЭГ компании «Ростелеком» Юрий Сатиров.

Голосование с использованием системы ДЭГ 19 сентября будет доступно избирателям семи регионов: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в Севастополе и Москве.