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Intel разрешит прямой разгон своих видеокарт

Источник:
Medium.com
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Фото: © NVIDIA

Компания Intel предоставит возможность всем желающим разгонять ее грядущие видеокарты серии Arc без использования стороннего программного обеспечения.

Соответствующие инструменты для энтузиастов будут присутствовать непосредственно в графическом драйвере видеокарты. Сейчас для подобных манипуляций требуется установить специальные программы.

Кроме этого, в драйвере будет присутствовать возможность захвата и потоковой передачи видео с помощью виртуальной камеры с искусственным интеллектом. Данное решение пригодится для геймеров, которые являются создателями контента.

Также Intel подтвердила поддержку грядущими видеокартами последней версии DirectX 12 Ultimate, что означает поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей DXR, шейдинга с переменной скоростью и шейдинга сетки.

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Технологии #Гаджеты
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