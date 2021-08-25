НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Ростех показал очки для борьбы с бессонницей

Источник:
Sibnet.ru
165 1
Фото: © Ростех

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые представил прототип очков для борьбы с бессонницей Blue Sky pro, сообщает пресс-служба компании.

Изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы. Очки предназначены для массового использования, но могут применяться военнослужащими для восстановления сил.

Прототип Blue Sky pro выполнен из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. Изделие имеет в комплекте набор сменных носовых упоров, пользователь сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, очки оснащены наиболее универсальным разъемом для зарядки формата type-c.

«Очки однозначно заинтересуют людей, страдающих от бессонницы либо вынужденных регулярно бороться с джетлагом в связи с командировками. При этом они также могут принести пользу и военнослужащим, в том числе летчикам, помогая им быстрее восстанавливаться», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря спектру света, излучаемому очками Blue Sky pro. Он аналогичен солнечному свету утром с 6.00 до 10.00 и вечером с 14.00 до 18.00.

Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за «внутренние часы». В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером — «отложить» сон примерно до 23.00. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.

«Серийное производство очков планируем начать с 2022 года. По объему выпуска ориентированы примерно на 15 тысяч штук. Цена устройства может составить от 7 до 30 тысяч в зависимости от используемого материала», — отметил генеральный директор Холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Еще по теме
Audio-Technica представила новое поколение беспроводных наушников
Apple станет проверять устройства на детскую порнографию
Операторы связи подсчитали долю кнопочных телефонов у россиян
Вредные привычки: как уберечь экран смартфона от желтого пятна
смотреть все
Технологии #Гаджеты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутянка вошла в список богатейших женщин России по версии Forbes
Сотрудники заповедника у Байкала устроили фотосессию для ящериц
Реабилитацию после коронавируса будут проводить на тувинском курорте
Духи с ароматом Байкала появятся в продаже
Самое популярное
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Новый тип сообщений появится в WhatsApp
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

gtk87

Один я 20 лет уверен, что высратое на линуксе кем-либо не является его собственной разработкой, а лишь...

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
Sibnet.Ru