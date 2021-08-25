Ростех показал очки для борьбы с бессонницей

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые представил прототип очков для борьбы с бессонницей Blue Sky pro, сообщает пресс-служба компании.

Изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы. Очки предназначены для массового использования, но могут применяться военнослужащими для восстановления сил.

Прототип Blue Sky pro выполнен из экологически безопасного высокопрочного композитного материала российского производства. Изделие имеет в комплекте набор сменных носовых упоров, пользователь сможет выбрать наиболее удобный для себя. Кроме того, очки оснащены наиболее универсальным разъемом для зарядки формата type-c.

«Очки однозначно заинтересуют людей, страдающих от бессонницы либо вынужденных регулярно бороться с джетлагом в связи с командировками. При этом они также могут принести пользу и военнослужащим, в том числе летчикам, помогая им быстрее восстанавливаться», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Добиться восстановления циркадных ритмов удается благодаря спектру света, излучаемому очками Blue Sky pro. Он аналогичен солнечному свету утром с 6.00 до 10.00 и вечером с 14.00 до 18.00.

Попадая на сетчатку глаза, свет активирует работу клеток мозга, отвечающих за «внутренние часы». В результате организм переключается из ночного режима в дневной. Утром устройство позволяет избавиться от сонливости, а вечером — «отложить» сон примерно до 23.00. Для полного восстановления цикла сна и бодрствования очки нужно надевать по полчаса в день в указанные часы.

«Серийное производство очков планируем начать с 2022 года. По объему выпуска ориентированы примерно на 15 тысяч штук. Цена устройства может составить от 7 до 30 тысяч в зависимости от используемого материала», — отметил генеральный директор Холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.