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Лукашенко объяснил, зачем выращивает арбузы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выращивает арбузы не для пиара, а в экспериментальных целях.

«Арбузы — это не потому, что пиар какой-то. Это эксперименты. Я начинал с одного голландского сорта», — приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.

По словам президента, сейчас на его подворье выращивают пять сортов арбузов. Лукашенко продегустировал их и пришел к выводу, что «белорусский уже неплохой».

Он отметил, что точно такой же подход у него и в отношении других культур, например новых сортов картофеля.

Ранее Лукашенко рассказывал, что на территории своей резиденции выращивает арбузы, картофель и другие культуры, а урожай отдает в детские дома и дома престарелых. По словам главы государства, его не в чем упрекнуть — он «как был простым человеком, крестьянином», так им и остался, и это для него «на всю жизнь».

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