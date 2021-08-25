Новосибирца заподозрили в совращении школьниц

Житель Советского района Новосибирска задержан за то, что из своей квартиры показывал половые органы школьницам, которые гуляли возле дома, сообщило СУ СКР по Новосибирской области в среду.

По данным следствия, в полицию обратился один из родителей девочек, которые гуляли на Экваторной улице в микрорайоне Нижняя Ельцовка. В заявлении указано, что 58-летний местный житель, находясь в своей квартире, показывал прохожим школьницам половые органы. Девочки рассказали об этом родителям.

Возбуждено уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Новосибирцу грозит до 20 лет колонии.