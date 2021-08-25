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Новосибирца заподозрили в совращении школьниц

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Советского района Новосибирска задержан за то, что из своей квартиры показывал половые органы школьницам, которые гуляли возле дома, сообщило СУ СКР по Новосибирской области в среду.

По данным следствия, в полицию обратился один из родителей девочек, которые гуляли на Экваторной улице в микрорайоне Нижняя Ельцовка. В заявлении указано, что 58-летний местный житель, находясь в своей квартире, показывал прохожим школьницам половые органы. Девочки рассказали об этом родителям.

Возбуждено уголовное дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Новосибирцу грозит до 20 лет колонии.

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WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

obd

Даже такая индексация не спасёт, кроме зарплат в этих ведомствах полно проблем которые не решаются годами

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
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