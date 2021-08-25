Пьяный подросток совершил ДТП в Абакане

Пьяный подросток на мопеде без водительских прав совершил ДТП в Абакане, сообщает УГИБДД по Хакасии.

В понедельник вечером на улице Крылова, 85, 16-летний водитель мопеда Suzuki, не имеющий водительского удостоверения, при движении столкнулся с автомобилем Toyota Corolla, который двигался в попутном направлении. За рулем иномарки находился 26-летний мужчина.



В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Известно, что подросток управлял мопедом в состоянии опьянения, был без мотошлема. Ранее подросток уже стоял на учете за угон транспортного средства.



Он привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами) и по части 1 статьи 12.6 КоАП РФ (управление мопедом без мотошлема).



Материал направлен в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке его на профилактический учет и привлечения родителей к административной ответственности по 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).



