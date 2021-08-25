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Спрогнозирован масштабный дефицит автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Дефицит полупроводников приведет к сокращению глобального производства автомобилей на 7-9 миллионов единиц в этом году, говорится в исследовании консалтинговой компании Boston Consulting Group.

В первом квартале этого года потери автопроизводителей составили около 1,4 миллиона единиц, во втором — 2,6 миллиона. В третьем и четвертом кварталах падение составит от 3 миллионов до 5 миллионов единиц, приводит РБК прогноз BCG.

Проблема возникла еще до пандемии коронавируса. Впоследствии она осложнилась из-за нескольких факторов. Это спрос со стороны производителей других товаров, особенно бытовой электроники; влияние неблагоприятных погодных условий на цепочки поставок, например ледяной шторм в Техасе, и другие форс-мажорные события, такие как пожар на фабрике чипов компании Renesas в Японии.

Наибольшие потери производства в первом полугодии понесли Ford — более 700 тысяч единиц, Stellantis (марки Chrysler, Citron, Dodge и другие) — почти 600 тысяч, а также Renault-Nissan-Mitsubishi — более 415 тысяч единиц.

По словам председателя BCG в России и СНГ, руководителя направления автомобилестроения Владислава Бутенко, поставки микросхем постепенно возобновляются, но пандемия продолжает вносить свои коррективы. В частности, в третьем квартале восстановление производства затормозило распространение индийского штамма коронавируса. В связи с этим в BCG ожидают, что стабилизация наступит не раньше второго полугодия 2022-го.

Бутенко предупреждает, что сложившаяся ситуация может негативно повлиять на планы развития электротранспорта, который больше зависит от электронных компонентов, чем обычные автомобили.

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WSG0600-164-164

Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

obd

Даже такая индексация не спасёт, кроме зарплат в этих ведомствах полно проблем которые не решаются годами

Grossmeister38rus

Выборы + низкий рейтинг= творят чудеса
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