Появились подробности шоу «Звезды в Африке» с Бузовой и Галустяном

Новое шоу «Звезды в Африке» на ТНТ проверят на прочность 15 знаменитостей, ведущими проекта будут Ольга Бузова и Михаил Галустян, сообщила в среду пресс-служба телеканала.

В шоу приняли участие 15 знаменитостей музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета. Они на месяц обосновались в лагере посреди тропиков. Участников ждут испытания и борьба за денежный приз размером 5 миллионов рублей, который победитель пожертвует на благотворительность.

Условия игры

Участников выдернут из привычной зоны комфорта и проверят на прочность: им предстоит бороться за еду, находить общий язык с другими участниками и участвовать в жестких испытаниях. Если участник понимает, что сил нет, и он больше не может терпеть происходящее, у него есть возможность прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Тогда испытание прерывается, и все участники остаются без еды.

В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей. До финала дойдут лишь трое. Сильнейший получит приз, который продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

Премьера реалити-шоу «Звезды в Африке» состоится на канале ТНТ осенью, но точная дата пока не сообщается.