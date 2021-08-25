Правда о «дырке» в «Союзе» нанесет ущерб отношениям в космосе

Раскрытие истиной причины появления в 2018 году просверленного отверстия в российском корабле «Союз» на МКС может отрицательно сказаться на отношениях в космической сфере, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» на YouTube.

На вопрос слушателя о «дырке» в «Союзе» и уточнения главного редактора Алексея Венедиктова о том, действительно ли это была «медицинская история», глава госкорпорации дал короткий ответ.

«Ну да, но лучше не комментировать, потому что это ущерб нанесет двухсторонним отношениям», — отметил Рогозин.

Журналист еще раз переспросил, та ли это медицинская причина, о которой писали, на что глава Роскосмоса кивнул головой.

В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 сантиметра. Эксперты предположили, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

По одной из версий, «дырку» сделала астронавт Серена Ауньон-Чэнселлор. У нее обнаружили заболевание, которое было спровоцировано «острым психологическим кризисом» — он «мог привести к попыткам разными способами ускорить ее возвращение» на Землю.