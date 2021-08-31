НАВЕРХ
#Интернет #ТВ #Wink #Лицей #Умный дом #Оборудование #Камеры #Безопасность #Хранение #Мобильная связь

Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?

Источник:
Sibnet.ru
433 0
Фото: © Sibnet.ru
Компьютеры имеют три основных режима «отдыха». Это спящий режим, гибернация и выключение. Как настроить эти режимы, какой удобнее для пользователя и полезнее для техники?

Спящий режим

Standby или спящий режим – режим экономии заряда батареи ноутбуков и экономии энергии, потребляемой персональным компьютером.

«В ноутбуке отключается вся электроника, которая не влияет на сохранность текущего состояния системы: отключается экран и подсветка клавиатуры, снижается или даже отключается потребление на периферии, но остается питание на компонентах, которые отвечают за сохранность данных -- процессор, память и прочее», — комментирует руководитель отдела мобильных ПК компании Acer Павел Василенко.

На ПК в спящем режиме также экономится энергия, но в случае скачков электроэнергии возможно выключение ПК и потеря данных из оперативной памяти. 

Главная особенность спящего режима — компьютер может сохранять запущенные приложения и задачи в том состоянии, в котором они были на момент перехода в сон. А выход из режима Standby на современных компьютерах происходит практически мгновенно. И это очевидное преимущество для пользователя, в сравнении с выключением и включением ПК, когда приходится ждать загрузки системы и заново запускать все нужные программы.

Режимов Standby может быть несколько (это прописывается в настройках BIOS) и в зависимости от этих режимов меняется список отключаемых компонентов.

Самые щадящие режимы оставляют, например, проигрыш медиафайлов, звук и продолжают поддерживать работу WiFi и Bluetooth (в этом случае продолжается передача данных по беспроводным сетям). Более строгие могут быть очень близки к режиму гибернации. 

Гибернация

«Вы как будто замораживаете состояние системы, берете слепок оперативной памяти и полностью копируете его на жесткий диск. При этом режиме компьютер отключает блок питания и электропитание. Но когда вы шевелите мышку, то он берет информацию с жесткого диска и сразу загружает в оперативную память», — объясняет профессор кафедры вычислительных систем СибГУТИ Сергей Мамойленко.

Это позволяет получить эффект быстрого запуска приложений, также как после спящего режима. А риски потери данных ниже.

Но если спящий режим и отключение в меню «Пуск» есть, то гибернация чаще всего отсутствует.

Чтобы добавить этот пункт в меню «Пуск» в Windows 10, в режиме администрирования (пользователь должен быть с правами администратора) надо выбрать раздел «Система», затем «Питание и спящий режим». 

В настройках спящего режима установить «Никогда» для параметров экрана «При питании от сети отключать через» и параметров сна «При питании от сети переходить в спящий режим через».

Далее перейти в «Дополнительные параметры питания» и «Действие кнопок питания». Здесь кликнуть на «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» и установить нужные режимы, в которые будет переходить компьютер при нажатии кнопок выключения и сна.

После этого можно включить отображение пункта «Режим гибернации» в меню завершения работы.

Выключение

«Когда нажимаете "Завершение работы" происходит завершение всех программ, полное сохранение на диск данных, память обнуляется, компьютер полностью выключается и не потребляет электроэнергию», — говорит Мамойленко.

Когда компьютер включается, все приложения загружаются в оперативную память с жесткого диска загружаются, то есть все запускается заново, поэтому включение — длительный процесс. Именно из-за этой длительности многие предпочитают режим гибернации.

Эксперт опроверг мнение, что надо надо обязательно выключать компьютер, чтобы техника не «уставала».

«Техника может круглосуточно работать. Отключение на ночь — это лишь экономия электроэнергии и зашита от скачков энергии», — заключил собеседник.

Еще по теме
Как освободить память смартфона на Android
Вредные привычки: как уберечь экран смартфона от желтого пятна
Интернет и пульт: установка Wink на телевизорах LG и Samsung
Тариф «Игровой»: скорость и бонусы для геймеров
смотреть все
Обзоры #Оборудование #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Скоро на Sibnet.ru...
Призы и подарки в честь Дня компании Ростелеком
info.sibnet.ru
#Оборудование
Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?
Когда компьютер или ноутбук нужно отправлять в спящий режим или гибернацию, а когда выключать?
 info.sibnet.ru
#Wink
Подключить и отключить: управление подписками Wink
Активированная подписка будет ежемесячно снимать с карты пользователя деньги, даже если он ей уже давно не пользуется
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Как освободить память смартфона на Android
Одна из самых распространенных проблем владельцев смартфонов на Android — нехватка памяти. Как почистить телефон от скрытых и ненужных файлов?
Все статьи
Обсуждение (0)
Новости
провайдера
30 августа
Ростелеком показал бизнесменам «Умные экраны» для анализа клиентов
30 августа
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
28 августа
Фильм ужасов «Судная ночь навсегда» вышел в Wink
27 августа
Последний сезон «Ходячих мертвецов» появился в Wink
 Смотреть все