Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?

Компьютеры имеют три основных режима «отдыха». Это спящий режим, гибернация и выключение. Как настроить эти режимы, какой удобнее для пользователя и полезнее для техники?

Спящий режим

Standby или спящий режим – режим экономии заряда батареи ноутбуков и экономии энергии, потребляемой персональным компьютером.

«В ноутбуке отключается вся электроника, которая не влияет на сохранность текущего состояния системы: отключается экран и подсветка клавиатуры, снижается или даже отключается потребление на периферии, но остается питание на компонентах, которые отвечают за сохранность данных -- процессор, память и прочее», — комментирует руководитель отдела мобильных ПК компании Acer Павел Василенко.

На ПК в спящем режиме также экономится энергия, но в случае скачков электроэнергии возможно выключение ПК и потеря данных из оперативной памяти.

Главная особенность спящего режима — компьютер может сохранять запущенные приложения и задачи в том состоянии, в котором они были на момент перехода в сон. А выход из режима Standby на современных компьютерах происходит практически мгновенно. И это очевидное преимущество для пользователя, в сравнении с выключением и включением ПК, когда приходится ждать загрузки системы и заново запускать все нужные программы.

Режимов Standby может быть несколько (это прописывается в настройках BIOS) и в зависимости от этих режимов меняется список отключаемых компонентов.

Самые щадящие режимы оставляют, например, проигрыш медиафайлов, звук и продолжают поддерживать работу WiFi и Bluetooth (в этом случае продолжается передача данных по беспроводным сетям). Более строгие могут быть очень близки к режиму гибернации.

Гибернация

«Вы как будто замораживаете состояние системы, берете слепок оперативной памяти и полностью копируете его на жесткий диск. При этом режиме компьютер отключает блок питания и электропитание. Но когда вы шевелите мышку, то он берет информацию с жесткого диска и сразу загружает в оперативную память», — объясняет профессор кафедры вычислительных систем СибГУТИ Сергей Мамойленко.

Это позволяет получить эффект быстрого запуска приложений, также как после спящего режима. А риски потери данных ниже.

Но если спящий режим и отключение в меню «Пуск» есть, то гибернация чаще всего отсутствует.

Чтобы добавить этот пункт в меню «Пуск» в Windows 10, в режиме администрирования (пользователь должен быть с правами администратора) надо выбрать раздел «Система», затем «Питание и спящий режим».

В настройках спящего режима установить «Никогда» для параметров экрана «При питании от сети отключать через» и параметров сна «При питании от сети переходить в спящий режим через».

Далее перейти в «Дополнительные параметры питания» и «Действие кнопок питания». Здесь кликнуть на «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» и установить нужные режимы, в которые будет переходить компьютер при нажатии кнопок выключения и сна.

После этого можно включить отображение пункта «Режим гибернации» в меню завершения работы.

Выключение

«Когда нажимаете "Завершение работы" происходит завершение всех программ, полное сохранение на диск данных, память обнуляется, компьютер полностью выключается и не потребляет электроэнергию», — говорит Мамойленко.

Когда компьютер включается, все приложения загружаются в оперативную память с жесткого диска загружаются, то есть все запускается заново, поэтому включение — длительный процесс. Именно из-за этой длительности многие предпочитают режим гибернации.

Эксперт опроверг мнение, что надо надо обязательно выключать компьютер, чтобы техника не «уставала».

«Техника может круглосуточно работать. Отключение на ночь — это лишь экономия электроэнергии и зашита от скачков энергии», — заключил собеседник.