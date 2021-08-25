Вакансию отпугивателя ворон опубликовал красноярский гольф-клуб

Красноярский гольф-клуб «Орлиные холмы» опубликовал вакансию отпугивателя ворон, человек должен мешать птицам красть мячи и портить снаряжение,

Осенью вороны особенно нагло воруют десятки и сотни гольф-мячей, отвлекают гостей клуба от игры в гольф, собираются стаями и гадят на оборудование, снаряжение, мебель, дома отдыха, говорится в описании вакансии. Обещают зарплату от 35 до 50 тысяч рублей.

«Требуется отпугиватель ворон, обязанности: Выслеживать гнезда ворон, искать мячи и возвращать в игру. Инвентаризация каждую неделю. Необходимо разрушать гнезда, но не убивать ворон (по возможности). Необходимо на всей территории поля установить воздушных змей для отпугивания птиц», — говорится в вакансии.