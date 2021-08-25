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Вакансию отпугивателя ворон опубликовал красноярский гольф-клуб

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/orlinyigolf

Красноярский гольф-клуб «Орлиные холмы» опубликовал вакансию отпугивателя ворон, человек должен мешать птицам красть мячи и портить снаряжение,

Осенью вороны особенно нагло воруют десятки и сотни гольф-мячей, отвлекают гостей клуба от игры в гольф, собираются стаями и гадят на оборудование, снаряжение, мебель, дома отдыха, говорится в описании вакансии. Обещают зарплату от 35 до 50 тысяч рублей.

«Требуется отпугиватель ворон, обязанности: Выслеживать гнезда ворон, искать мячи и возвращать в игру. Инвентаризация каждую неделю. Необходимо разрушать гнезда, но не убивать ворон (по возможности). Необходимо на всей территории поля установить воздушных змей для отпугивания птиц», — говорится в вакансии.

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Странно а как же другие профессии? Ах да видно за их счёт.

jeryakob

Недостаток популярности компенсирует омоном. Опричнина так то. У лукашеску учится.

Uynachalnica

Цитата«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа. В данном случае сбалансированность...

obd

Даже такая индексация не спасёт, кроме зарплат в этих ведомствах полно проблем которые не решаются годами
Sibnet.Ru