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Вышел 10-й сезон сериала «Американская история ужасов»

Источник:
Sibnet.ru
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Премьера 10-го сезона «Американской истории ужасов состоялась на Netflix 25 августа, сезон будет состоять из двух частей.

Сезон разделен на две части: Красный прилив, который проходит «у моря», и Долина Смерти, которая проходит «у песка». Одна часть расскажет про инопланетян, вторая — про кровожадных морских обитателей.

В актерском составе — Фрэнсис Конрой, Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Кэти Бэйтс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс, Финн Уиттрок, Денис О’Хэр и Джон Кэрролл Линч. Также появятся новые актеры Маколей Калкин и Нил Макдонаф.

«Американская история ужасов» — американский телесериал-антология в жанре ужасы, созданный и поставленный Райаном Мерфи и Брэдом Фэлчаком. Каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал с различными персонажами и локациями, а также с собственной сюжетной линией.

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