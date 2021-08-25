Реабилитацию после коронавируса будут проводить на тувинском курорте

Постковидную реабилитацию планируют проводить на известном курорте «Чедер» в Туве, восстановление которого началось в 2020 году, сообщил гендиректор ООО «Здравница Чедер» Владимир Монгуш.

Курорт на минеральном озере Чедер существовал с 1932 года, там проводилось лечение с помощью сероводородной грязи. Однако в 2013 году предприятие было признано банкротом и с 2014 года прекратило работу. Сейчас в Туве не хватает санаторно-курортных комплексов. В прошлом году началось восстановления курорта.

«Самое главное — планируем постковидную реабилитацию здесь. Лечебные свойства (местного воздуха) очень полезны. Cезон мы тут работаем, у нас даже строители, кто с бронхитом или бронхиальной астмой, чувствуют улучшение. Просто во время рабочего процесса дышат воздухом и по возможности выходят на берег озера», — сказал ТАСС Монгуш.

Прием отдыхающих планируется уже в 2022 году. По словам Аракчаа, пропускная возможность курорта составит 8,5 тысячи человек в год, тогда как до закрытия там отдыхали ежегодно 3,5-4 тысяч человек.

«Кроме грязи, рапы озера, минеральных вод, которые выведены скважинами еще в советское время, в качестве лечебного фактора выступает степной, сухой воздух. Если гулять по вечерам или рано утром по берегу озера, то воздух будет, как морской (за счет испарений соленого озера)», — сказала директор НИИ медико-социальных проблем и управления Республики Тыва Кара-кыс Аракчаа.