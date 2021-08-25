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Netflix показал трейлер документального сериала о Билли Миллигане

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Новый сериал Netflix расскажет о самом известном человеке с множественным расстройством личности — Билли Миллигане. Трейлер проекта опубликован на YouTube.

Сериал получил название «Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана». Для его создания авторы использовали уникальные кадры, сделанные во время допросов американца. Также ими были использованы фрагменты из новостных телепрограмм того времени.

Билли Миллиган — американский гражданин, один из самых известных людей с диагнозом «множественная личность» в истории психиатрии.

Суд над Билли Миллиганом состоялся в 1970-м году. Его обвиняли в ограблениях и нескольких изнасилованиях. Однако адвокаты уверяли всех в невменяемости Билли. По их мнению, преступления совершали другие личности Миллигана. Суд признал его невменяемым и отправил на лечение в психиатрическую клинику.

Премьера документального сериала «Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана» состоится 22 сентября на Netflix.

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