Объявлен состав жюри в шоу «Ты супер!» на НТВ

Новый состав жюри зрители видели в разных сезонах шоу «Ты супер!» В юбилейном сезоне проекта судить участников будут народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актер и музыкант Алексей Воробьев и певица Ирина Дубцова.

В пятом сезоне «Ты супер!» выступит 51 юный артист: это ребята из 27 регионов России, а также Белоруссии, Молдавии и Узбекистана.

Впервые с момента запуска проекта участниками шоу станут и дети из семей, в которых воспитываются пять и более детей. По правилам проекта, в нем участвуют талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях.

Пятый сезон шоу «Ты супер!» стартует 5 сентября на канале НТВ.